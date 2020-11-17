شكرا لقرائتكم خبر عن «مناخيرنا وسعت».. حسام البدري يكشف معاناة المنتخب من مسحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازح حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الإعلامية لميس الحديدي، ردًا على سؤال حول تكرار الفحوصات ومسحات فيروس كورونا المستجد الفترة القادمة.

قال البدري في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أٔخيرة» على قناة «ON»، مساء الثلاثاء: «والله إحنا مناخيرنا وسعت من كتر المسحات وعملنا كتير أوي».

تابع: «سيتم إجراء مزيد من المسحات على الجميع خلال الفترة القادمة لمزيد من الاطمئنان».

حول غياب اللاعب محمد صلاح وإحراز 3 أهداف في غيابه، قال البدري: «صلاح والنني لاعبين مهمين جدًا وحزنت لغيابهم لكن الشيء الإيجابي اليوم هو وجود عناصر جديدة بأعمار سنية المنتخب (عناصر شابة) ونقوم بالتجديد مع الحفاظ على الخبرات الموجودة مثل الشناوي وصلاح والنني وغيرهم فنحن نعمل على تجديد الدماء في المنتخب الوطني».

ووعد البدري الجماهير المصرية بالتأهل لكأس الأمم الافريقية وبطولة كأس العالم، قائلاً «بوعدهم بده لآن ده الهدف اللي أنا موجود علشانه».