شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه الاتصالات ودياً في معسكر الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، مباراة ودية ثالثة خلال معسكره المغلق المقام في أحد الفنادق الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، حيث يسعى هيثم شعبان المدير الفني للفريق إلى زيادة حالة الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى.

ويلتقي سيراميكا مع فريق الاتصالات، في البادية مساء الأحد المقبل على ملعب فندق الإقامة، ويلتقي الفريق الأربعاء، مع فريق كهرباء الإسماعيلية، على نفس الملعب.

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