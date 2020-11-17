شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه الاتصالات ودياً في معسكر الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، مباراة ودية ثالثة خلال معسكره المغلق المقام في أحد الفنادق الخاصة بمحافظة الإسماعيلية، حيث يسعى هيثم شعبان المدير الفني للفريق إلى زيادة حالة الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى.
ويلتقي سيراميكا مع فريق الاتصالات، في البادية مساء الأحد المقبل على ملعب فندق الإقامة، ويلتقي الفريق الأربعاء، مع فريق كهرباء الإسماعيلية، على نفس الملعب.
.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
111,009
-
تعافي
101,179
-
وفيات
6,465
كانت هذه تفاصيل خبر سيراميكا يواجه الاتصالات ودياً في معسكر الإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.