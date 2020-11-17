شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يظهر في الزمالك رغم إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مقر النادي، من أجل الخضوع إلى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وحرص الجهاز الطبي للفريق على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والطبية، حيث خضع اللاعب للمسحة بشكل منفرد في سيارته الخاصة.

وقام حازم إمام بالتواجد في سيارته الخاصة منذ دخوله إلى مقر النادي حتى مغادرته، حيث حرص على عدم النزول أو الاختلاط بأي لاعب.