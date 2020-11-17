شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: الزمالك سيستضيف أي معسكر لأي فريق سوداني مجاناً والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب اسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك القائم بأعمال أمين الصندوق بوفد نادي الهلال السوداني وفي تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي خلال الجلسة الرسمية لوفد السودان مع مجلس الإدارة أن نادي الزمالك يرحب باستضافة أي فريق سوداني في مقر النادي في أي وقت
وقال تيجانا الكرة المصرية: «مرحبا بأي فريق سوادني سواء الهلال أو المريخ أو أي نادي آخر لتنظيم معسكرات إعداد داخل القلعة البيضاء دون تحمل أي تكاليف من الجانب السوداني مؤكدا انه يثق في وعود المستشار مرتضي منصور رئيس النادي في استضافة أي معسكر للاشقاء في السودان مجانا».
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