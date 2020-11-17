شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ أولي خطواته لتكوين فريق كرة قدم نسائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقدت الدكتورة سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية جلسة مع محسن صالح رئيس لجنة التطوير بالنادي الأهلي وزكريا ناصف عضو اللجنة لبحث انشاء قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي ومن ثم إنشاء فريق أول للكرة النسائية يمثل النادي الأهلي من اجل المشاركة في الدوري الممتاز.

وقامت سحر عبدالحق نورهان طمان عضو لجنة تطوير الكرة النسائية باتحاد الكرة بعرض الأمر وقوبلت الفكرة بترحيب شديد من النادي الأهلي وتم الاتفاق علي إقامة أكاديمية لكرة القدم النسائية بالنادي تمهيدا لانشاء الفريق الاول خاصة بعدما قرر الاتحاد الإفريقي إقامة أول بطولة لدوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية.

وقامت عبدالحق بعرض اللائحة الخاصة بالدوري وعقود اللاعبات.