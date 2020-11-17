شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: النهاردة يوم تاريخي للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك زيارة الوفد السوداني رفيع المستوي لمقر النادي اليوم الثلاثاء بانه يوم تاريخي لنادي الزمالك

وقال مرتضي منصور، في تصريحات عقب لقائه بالفود السوداني الذي زار النادي اليوم: النهاردة يوم تاريخي للقلعة البيضاء لوجو الاشقاء من السودان والوفد الرسمي لنادي الهلال السوداني ورئيس البعثة برئاسة هيثم محمد والقنصل السوداني في مصر

واكد مرتضى، أن مصر والسودان لديهم طبيعة خاصة في ظل العلاقات والروابط القوية والوطنية والقومية التي تربط البلدين

وقال منصور:«أنا شخصياً بعتز بالسودان وشعبها ووجود وفد سوداني رفيع المستوي اليوم في الزمالك للاتفاق عيل خوض مباراة سوبر وادي النيل شرف عظيم لنادي الزمالك».