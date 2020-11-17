شكرا لقرائتكم مصر ضد البرازيل .. المنتخب الأولمبى يتأخر بهدف فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من عمر مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام نظيره البرازيلى بتقدم الأخير بهدف دون رد، فى اللقاء المقام حاليًا على استاد القاهرة الدولى، فى ختام الدورة الودية الدولية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

بدأ الشوط الأول بضغط واستحواذ من راقصى السامبا، وفى الدقيقة 4 هدد البرازيل مرمى محمود جاد، الذى تمكن من ابعاد الكرة عن مرماه، وفى الدقيقة 8 ضغط المنتخب الوطنى وحاول الوصول لمرمى البرازيل إلا أن الدفاع كان بالمرصاد.

بعدها عادت السيطرة للمنتخب البرازيلى مع بعض المحاولات للوصول لمرمى محمود جاد، لكن كافة المحاولات تحطمت على أقدام مدافعى المنتخب الوطنى الأوليمبى.

فى الدقيقة 17 أحرز رودريجو لاعب البرازيل الهدف الأول لفريقه، وفى الدقيقة 19 أرسل ناصر ماهر كرة من ضربة ركنية سددها أحمد ياسر ريان بالرأس فى يد حارس البرازيل، بعدها سدد صلاح محسن كرة مقصية لكنها بعديًا عن المرمى.

فى الدقيقة 27 ضغط المنتخب الأوليمبى وسدد كريم فؤاد كرة صاروخية نحو مرمى البرازيل، إلا أن الكرة ارتطمت فى وجه المدافع، وحاول بعدها الفريق استغلال الضغط وتراجع البرازيل، إلا إنها جاءت بدون جدوى.

هدأت المباراة نسبيًا، حتى الدقيقة 35 حيث أرسل كريم فؤال كرة عرضية وسددها أحمد ياسر ريان بضربة رأس مرت أعلى مرمى البرازيل بقليل.

فى الدقيقة 38 سدد أحمد ياسر ريان كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تحولت لضربة ركنية،

وضم تشكيل المنتخب الأوليمبى كلا من، محمود جاد وكريم العراقى ومحمد عبد السلام واحمد بيكهام وأكرم توفيق ومحمود مرعى وكريم فواد وعمار حمدى وناصر ماهر واحمد ياسر ريان وصلاح محسن.

افتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى الدورة بتعادل سلبى مع كوريا الجنوبية على استاد السلام، السلام، وبدأ المنتخب الأولمبى المباراة بتشكيل يضم، فى حراسة المرمى: محمد صبحى، وفى الدفاع: حسن على ومحمد عبدالسلام ومحمود مرعى وكريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد بيكهام، والهجوم: صلاح محسن وأحمد ياسر ريان. بينما فاز راقصو السامبا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف على نفس الملعب ليتصدر منتخب البرازيل الدورة بثلاثة نقاط.