شكرا لقرائتكم طبيب المنتخب: أيمن أشرف لا يعانى من أي إصابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطنى الأول أن أيمن أشرف الظهير الأيسر لا يعانى من أى إصابة على الإطلاق بعدما خرج مستبدلا فى نهاية الشوط الثانى من مباراة توجو التى شهدت فوز الفراعنة بنتيجة 3 / 1 ضمن الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون .

أوضح الطبيب أن اللاعب خرج بسبب إجهاد بسيط ومع اقتراب المباراة من نهايتها كانت الرؤية الفنية للكابتن حسام البدرى باستبداله ولكنه لا يعانى أى إصابة.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

خاض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من.. محمد الشناوي- احمد توفيق - محمود حمدى "الونش"- أحمد حجازي- أيمن أشرف - طارق حامد -حمدى فتحى - محمد مجدى افشه - محمود حسن "تريزيجيه"-محمد شريف -أحمد حسن كوكا.

وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- محمد بسام - محمود علاء-على جبر - رمضان صبحي-حسام حسن-عبدالله السعيد- احمد سيد زيزو- مصطفى محمد- أحمد ابوالفتوح.