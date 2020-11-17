شكرا لقرائتكم ديانج ومعلول يخطفان قلوب جماهير الأهلى بسقوطهما مع منتخباتهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب أليو ديانج وعلى معلول نجما النادى الأهلى فى حالة من القلق لدى جماهير المارد الأحمر، بعد سقط الثنائى أرضا خلال مشاركاتهما مع منتخبات بلادهما مالى وتونس فى الوقت الحالى أمام كلا من ناميبيا وتنزانيا على الترتيب ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2021، المقرر إقامتها بالكاميرون.

وسقط الثنائى على ملعب المباراة خلال أحداث اللقاء، حيث سقط على معلول خلال مباراة تونس أمام تنزانيا فى نهاية الشوط الأول، بينما سقط اليو ديانج فى الدقيقة 54، لكنهما أكملا المباراة.

وينتظر النادى الأهلى مواجهة من العيار الثقيل تجمعه أمام نظيره الزمالك فى نهائى دورى أبطال افريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري، ويخشى على اصابة أى لاعب من الأساسيين قبل الموقعة المرتقبة.

وشهد تشكيل نسور قرطاج تواجد على معلول ظهير أيسر الأهلى وفرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، وجاء كالتالى: فاروق بن مصطفى - وجدى كشريدة - ديلان برون - ياسين مرياح - على معلول - فرجانى ساسى - إلياس السخيرى - محمد أمين بن عمر - سيف الدين الخاوى - يوسف المساكنى - وهبى الخزري.

وكان المنتخب التونسى حقق فوزا هاما على ضيفه التنزانى، بهدف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضى، فى رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا.