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مشاهد من مغادرة بعثة منتخب مصر فندق الإقامة فى توج

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جدة - عمرو شويل غادرت بعثة منتخب مصر برئاسة جمال محمد على فندق الإقامة في توجو و الاتجاه الى المطار أستعدادا لرحلة العودة الى القاهرة عقب تحقق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

 

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بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

 

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و كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن أن محمد الننى لاعب فريق الأرسنال الإنجليزى ومنتخب مصر سوف يعود إلى القاهرة برفقة البعثة صباح غدٍ الأربعاء عقب ارتدائه بدلة العزل الخاصة بفيروس وإن مندوب من وزارة الصحة يتابع بعثة المنتخب المصري في توجو موفدًا من الوزارة مشيرًا إلى أن فردًا من مصر للطيران ثبتت إيجابية عينته لفيروس كورونا.

 

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وأوضح عمرو الجناينى خلال تصريحات تليفزيونية أنه قام بالاتصال بمحمد فضل رئيس البعثة للتهنئة وأن اللاعبين سيحصلون على مكافأة جيدة بعد الفوز الذي تحقق بأداء قوي وحسام البدري تولى المسئولية في ظروف صعبة وغير طبيعية ومحمد صلاح لم يشارك حتى الآن مع الجهاز الفني الحالي  وثقتي بلا حدود في حسام البدري وجهازه الفني موجها التهنئة له مؤكدًا أنه اتصل بمحمد صلاح واطمأن عليه والأمور مستقرة ولا توجد أي أعراض ونفس الحال لمحمد النني الذي لا يعاني من أعراض.

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