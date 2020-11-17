شكرا لقرائتكم عمرو الجناينى: الننى سيعود مع بعثة المنتخب للقاهرة مرتديا بدلة العزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أن محمد الننى لاعب فريق الارسنال الانجليزى ومنتخب مصر سوف يعود الى القاهرة برفقة البعثة صباح غد الأربعاء عقب ارتدائه بدلة العزل الخاصة بفيروس كورونا وأن مندوب من وزارة الصحة يتابع بعثة المنتخب المصري في توجو موفدا من الوزارة مشيرا إلى أن فرد من مصر للطيران ثبتت إيجابية عينته لفيروس كورونا.

وأوضح عمرو الجناينى خلال تصريحات تلفزيونية أنه قام بالاتصال بمحمد فضل رئيس البعثة للتهنئة و أن اللاعبين سيحصلون على مكافأة جيدة بعد الفوز الذي تحقق بأداء قوي و حسام البدري تولى المسئولية في ظروف صعبة وغير طبيعية و محمد صلاح لم يشارك حتى الآن مع الجهاز الفني الحالي و ثقتي بلا حدود في حسام البدري وجهازه الفني موجها التهنئة له مؤكدا أنه اتصل بمحمد صلاح واطمأن عليه والأمور مستقرة ولا توجد أي أعراض ونفس الحال لمحمد النني الذي لا يعاني من أعراض.

وحقق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.