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جدة - عمرو شويل

موعد مباراة منتخب مصر القادمة



يلتقى منتخب مصر الاول لكرة القدم نظيره منتخب كينيا حيث يحل الفراعنة ضيوفا على الافارقة فى الجولة الخامسة من تصفييات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة كينيا ضد مصر فى تصفييات إفريقيا يوم 22 مارس القادم وهو المباراة التى ستكون حاسمة لتأهل الفراعنة حال الفوز أو التعادل بأى نتيجة

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

حقق المنتخب المصرى الفوز على حساب منتخب توجو بثلاثية مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب لومى فى إطار الجولة الرابعة من المجموعة السابعة المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى الكاميرون عام 2021.

وجاء الهدف الأول عن طريق محمد مجدى قفشة، فى الدقيقة 17 من تسديدة صاروخية من على أعتاب منطقة الجزاء، جاءت على يسار حارس توجو بينما سُجل الهدف الثانى فى الدقيقة 32 عن طريق محمد شريف عقب تمريرة من محمد الشناوى الذى أرسل كرة طويلة من الخلف للأمام ليخطئ مدافع توجو فى تقدير الكرة ليتدخل شريف ليسددها فى المرمى وسجل الهدف محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقة 53 عقب كرة طويلة من الناحية اليسرى عن طريق أيمن أشرف، لتسقط بين مدافعى توجو، ليسددها تريزيجيه ومع الدقائق الأخيرة سجل منتخب توجو هدفه الوحيد فى المباراة.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالى:



الاول .. منتخب مصر برصيد 8 نقاط

الثانى .. منتخب جزر القمر برصيد 8 نقاط

الثالث .. منتخب كينيا برصيد 3 نقاط

الرابع .. منتخب توجو برصيد نقطة واحدة فقط

موعد مباراة منتخب مصر القادمة







موعد مباراة منتخب مصر القادمة

