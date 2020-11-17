شكرا لقرائتكم أليو ديانج يغادر مواجهة منتخب مالى أمام نامبيا متأثرا بالإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض الدولى المالى آليو ديانج، لاعب وسط النادى الأهلى للإصابة مع منتخب بلاده أمام نظيره منتخب ناميبيا فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا والتى فاز بها منتخب بلاده 2-1 ليتأهل رسميا إلى نهائى كأس الأمم الافريقية 2021 والتى ستقام فى الكاميرون.

وخرج آليو ديانج فى الدقيقة 60 بعدما شعر ببعض الآلام، عقب ظهوره بشكل مميز خلال اللقاء، وصناعته للهدف الأول لمنتخب مالى فى شباك ناميبيا.

منتخب مالى وصل للنقطة العاشرة فى صدارة المجموعة ليضمن التأهل إلى نهائيات أمم افريقيا، بينما يحتل منتخب نامبيبا المركز الثالث فى المجموعة برصيد 3 نقاط.

وينتظر النادى الأهلى مواجهة من العيار الثقيل تجمعه أمام نظيره الزمالك فى نهائى دورى أبطال افريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري، ويخشى على اصابة أى لاعب من الأساسيين قبل الموقعة المرتقبة.

ويستعد الأهلى لمواجهة نظيره أبوقير للأسمدة، يوم الحادى والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات دور ربع نهائى كأس مصر، فيما يلاقى أيضا نظيره الزمالك، يوم السابع والعشرين من الشهر ذاته، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.