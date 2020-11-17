شكرا لقرائتكم خبر عن جمعة خاطر: الإصابات عطلت انطلاقة الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

يحتاج الظفرة إلى العودة للنتائج الإيجابية والبداية المميزة في الدوري؛ عندما يستضيف خورفكان على ملعبه في الجولة السادسة من المسابقة يوم السبت المقبل، خاصة بعد خسارتين متتاليين بنتائج كبيرة أمام الشارقة في الدوري إضافة إلى خسارة الفريق أمام شباب الأهلي ووداعه كأس الخليج العربي.

ويذكر أن الفريق الظفراوي عانى ظروفاً صعبة في الفترة الماضية؛ أدت إلى غياب عدد من اللاعبين الأساسيين في الجولتين الرابعة والخامسة من الدوري ومباراة الكأس للإصابات والإيقافات التي طالت لاعبيه.

وتراجع «الفارس» إلى المركز الثامن في جدول ترتيب فرق دوري الخليج العربي، بعد أن تجمد رصيده عند النقطة السابعة، على الرغم من الظهور القوي للفريق في بداية الموسم.

من جهته، أكد جمعة خاطر لاعب الظفرة السابق والمحلل الفني أهمية عودة «الفارس» إلى ما كان عليه الوضع في الجولات الثلاث الأولى، مشيراً إلى أن الخسارة أمام الشارقة والعين في الجولتين الأخيرتين تعد طبييعة نسبة لظروف الإصابات التي عاناها الفريق ولأنها جاءت أمام فريقين كبيرين من الفرق المنافسة على لقب الدوري.

وقال خاطر: إن «الظفرة كانت بدايته أكثر من رائعة في الدوري ويحتاج إلى تجاوز ظروفه والعودة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام خورفكان في الجولة المقبلة، لحصد النقاط وتفادي الدخول في الخسارة الثالثة التي ستكون آثارها سيئة على اللاعبين».

عناصر،ن اللاعب يجب عليه أن يكون طبيب نفسه ويعرف كيف يستشفي ويرتاح ويقيس معدل اللياقة والجاهزية عنده لأن فقدان ذلك يؤدي إلى الإصابات.

ويعود للظفرة أمام خورفكان الرباعي البرازيلي دنيلسون بيريرا ومسلم فائز ومسعود سليمان لشفائهم من الإصابة والأردني ياسين البخيت بعد عوته من منتخب بلاده، بينما يغيب سلطان الغافري والعُماني عمران الجساسي.