شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيات «أمم إفريقيا»: زياش يقرب المغرب من التأهل.. ومصر تقطع شوطاً كبيراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دوالا (الكاميرون) - أ ف ب

وضع المهاجم حكيم زياش، منتخب المغرب منطقياً في مصاف المتأهلين، الثلاثاء، بفوزه على المضيفة جمهورية إفريقيا الوسطى (2-0) ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة لتصفيات أمم إفريقيا 2021 المؤجلة إلى 2022 بسبب فيروس «كورونا» المستجد.

وسجل نجم تشيلسي الإنكليزي الهدف الأول للمغرب (39)، فيما سجل لاعب إشبيلية الإسباني يوسف النصيري الهدف الثاني (90+2).

وفرض أسود الأطلس سيطرة تامة على المباراة، التي دخلوها بضغط كبير، أسفر عن إنهاء الشوط الأول في صالحهم، إذ تمكن زيّاش من تسجيل هدف من ركلة ثابتة بعيدة عبرت المدافعين والمهاجمين وغدرت الحارس في الدقيقة 39.

وبدا الشوط الثاني بطيئاً نسبياً من الجانبين. وفي وقت كان ينتظر فيه الجميع انتهاء المباراة بفوزه هزيل، انفرد زيّاش في الجهة اليمنى، ومرر كرة مدروسة حاسمة للنصيري الذي ترجمها في الشباك (90+2).

وسبق للمنتخب المغربي أن تخطى إفريقيا الوسطى على أرضه (4-1) الأسبوع الماضي. وبالتالي، رفع منتخب أسود الأطلس رصيده إلى 10 نقاط بفارق 5 نقاط عن موريتانيا الثانية، و6 نقاط عن بوروندي الثالثة، فيما بقيت إفريقيا الوسطى أخيرة بثلاث نقاط.

-فوز مصري بلا صلاح والنني

وفي المجموعة السابعة، قطع المنتخب المصري شوطاً كبيراً في التأهل إلى النهائيات بدكه شباك مضيفه التوغولي (3-1).

وسجل للفراعنة محمّد مجدي (أفشه) (18)، ومحمّد الشريف (32) ومحمود حسن (تريزيغيه) (52)، فيما سجل إيلوم نيا-فيدجي هدف توغو الوحيد (90+2).

ولعب الفراعنة بتشكيلة أساسية شهدت تغيير سبعة لاعبين عن مباراة الذهاب، وهذه المرة بغياب لاعب وسط أرسنال الإنجليزي محمد النني إلى جانب نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، لإصابتهما بفيروس «كورونا».

وبدأ المنتخب التوغولي المباراة بضغط عال، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة من عرضية مرت أمام مرمى فارغ من دون متابعة، ثم من رأسية بينيل مالابا التي اعتلت العارضة بسنتميترات قليلة (12).

وكاد أحمد حجازي أن يسجل خطأ بمرماه عندما أراد إبعاد كرة عالية أمامية، أبعدها الحارس محمد الشناوي الذي تألق في أكثر من مناسبة.

وفي الدقيقة 18، افتتح «أفشه» التسجيل للفراعنة بكرة مرتدة من الدفاع، سددها أرضية خفيفة من باب منطقة الجزاء إلى يسار حارس المرمى (ق 32).

ومن كرة طويلة من الحارس الشناوي، استلمها محمد الشريف بعد فشل الدفاع في التعامل معها وأسكنها بهدوء في الشباك.

وفي الدقيقة 52، لعب أيمن أشرف كرة أمامية عالية، أسقطها خلف صفوف الدفاع، فتلقاها «تريزيغيه» وسددها قوية في المرمى (52).

وفي الدقائق الأخيرة، انتفض المنتخب التوغولي وسجل له فيدجي الهدف الوحيد لمنتخبه بتسديدة خدعت الشناوي حين ارتطمت بمهاجم آخر (90+3).

وعادت مصر إلى صدارة المجموعة بثماني نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر الثانية، أمام كينيا الثالثة بثلاث نقاط، وتوغو أخيرة بنقطة.

«الغربال» ينعش آمال السودان

وفي المجموعة الرابعة، أنعش المهاجم محمد عبد الرحمن الملقب بـ«الغربال» آمال منتخب بلاده السودان في التأهل، بتسجيله هدف الفوز في مرمى ضيفه الغاني (1-صفر) الثلاثاء في أم درمان، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات.

وسجل الغربال الهدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. وهو الفوز الثاني للسودان، بطل 1970، فرفع رصيده إلى ست نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف غانا التي منيت بخسارتها الأولى، وجنوب إفريقيا التي كانت تغلبت على مضيفتها ساو تاومي 4-2 الإثنين.

وكانت غانا في طريقها الى اللحاق بالجزائر حاملة اللقب والسنغال الوصيفة الى النهائيات كونها كانت بحاجة الى التعادل. وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة خطف عبد الرحمن هدف الفوز بضربة رأسية قوية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من الجهة اليمنى فتابعها إلى يسار الحارس (90+2).

مدغشقر تؤجل تأهل ساحل العاج

وأجَّلت مدغشقر تأهل ساحل العاج، حاملة اللقب مرتين 1992 و2015، بإرغامها على التعادل 1-1 في المجموعة الحادية عشرة.

وحصلت ساحل العاج على ركلة جزاء إثر لمسة يد على المدافع موريل فانبرى لها لاعب وسط ميلان الايطالي فرانك كيسييه على يسار الحارس (15).

وأدرك ابراهيم أمادا التعادل بتسديدة قوية رائعة بيسراه من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليسرى البعيدة للحارس العاجي (51).

وبقي المنتخبان في الصدارة برصيد سبع نقاط لكل منهما مع أفضلية المواجهتين المباشرتين لساحل العاج التي فازت (2-1) الخميس.