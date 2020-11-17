’’سأعود قريبًا‘‘ أول رسالة لصلاح من العزل الصحي

كتب: ضياء السقا

طمأن النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، الجمهور على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب صلاح عبر حسابه بتويتر، أثناء قضاؤه فترة العزل الصحي: "أود أن أشكر الجميع على الرسائل الداعمة والتمنيات الطيبة. أنا واثق من أنني سأعود إلى الملاعب قريبًا".

وغادر محمد صلاح، مقر الفندق الذى يتواجد به لإقامة العزل الطبى بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث توجه اللاعب إلى الجونة لاستكمال فترة العلاج هناك، بعد التشاور مع المسئولين عن العزل الصحى والحصول على موافقتهم.

وكشفت تقارير صحفية أن نادى ليفربول بقيادة يورجن كلوب المدير الفنى للفريق قرر خروج صلاح، من حساباته خلال مباراة ليستر سيتى المحدد لها الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة للدورى الإنجليزى الممتاز.

وقالت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية إن محمد صلاح لن يتمكن من اللعب ضد ليستر سيتى بغض النظر عما إذا كان سيخضع لاختبار فيروس كورونا السلبى قبل ذلك الوقت.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح يعزل نفسه حاليًا فى مصر بعد اختبار إيجابى لفيروس كورونا أثناء أداء واجبه الدولى، وسيخضع لاختبار آخر يوم الخميس على أمل أن يحصل على نتيجة سلبية والإذن بالعودة إلى ليفربول.

وشددت الصحيفة على أن محمد صلاح سيتم منعه من لعب أي دور ضد ليستر بغض النظر عما إذا كان قد أرجع اختبارًا إيجابيًا أم سلبيًا، خاصة أن بروتوكولات الدورى الإنجليزى الممتاز تعنى أنه لا يمكنه اللعب حتى لو كانت نتيجة اختباره سلبية يوم الخميس.

ويحتل ليفربول وصافة جدول الترتيب بفارق نقطة عن ليستر سيتي المتصدر، كما يتصدر المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا.