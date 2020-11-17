أول تعليق من صلاح والنني بعد فوز الفراعنة على توجو بثلاثية

كتب: ضياء السقا

أشاد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بأداء الفراعنة، بعد فوزهم على توجو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكتب صلاح، تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلاً: "مبروك منتخب مصر على الفوز وللجهاز الفني واللاعبين، فوز مهم في ظروف صعبة والقادم أفضل بإذن الله".

من جانبه، هنأ محمد النني، نجم فريق أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، زملاءه في منتخب الفراعنة عقب الفوز على توجو.

وكتب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "‏مبروووووووك يا رجالة ومبروك لكابتن حسام والجهاز الفنى كله.. ومبرووووووك لمصر وجمهورها".

يشار إلى صلاح والنني غابا عن مواجهة توجو، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة السابعة، بعد فوزه على مضيفه، توجو، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المُقبلة.

واعتلى الفراعنة ترتيب المجموعة بـ8 نقاط، متفوقين على جزر القمر بفارق الأهداف، وكينا ثالثا بـ3 نقاط، وتوجو رابعا بنقطة وحيدة.

وكان منتخب جزر القمر قد فاز على كينا بهدف دون رد، في إطار الجولة ذاتها.

وأحرز محمد مجدي قفشة، الهدف الأول للمنتخب المصري، من تسديدة رائعة من على حدود المنطقة، سكنت على يسار الحارس في الدقيقة 18.

ثم سجل محمد شريف، هدف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 32، مستغلا كرة طولية أرسلها محمد الشناوي، وأخطأ الدفاع في تقديرها، لينفرد بحارس توجو ويضع الكرة بهدوء بين أقدامه.

وأحرز محمود حسن "تريزيجيه"، الهدف الثالث للمنتخب الوطني، في الدقيقة 52، من عمر الشوط الثاني، حيث استغل نجم أستون فيلا كرة طولية من أيمن أشرف في أقصى الجبهة اليمنى، سددها من لمسة واحدة بقدمه اليمنى في الشباك.

فيما سجل نايا قيدجي، هدف توجو الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، من تسديدة قوية من داخل المنطقة.

وبدأ المنتخب الوطني بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي- احمد توفيق - محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أيمن أشرف- طارق حامد -حمدي فتحي - محمد مجدي "افشة" -محمود حسن "تريزيجيه" -محمد شريف - أحمد حسن "كوكا".

وشارك مصطفى محمد وزيزو وعبالله السعيد ورمضان صبحي وأبو الفتوح في الشوط الثاني بدلا من كوكا ومحمد شريف وقفشة تريزيجيه وأيمن أشرف.

وتألق الحارس محمد الشناوي، وأنقذ أكثر من فرصة محققة للمنتخب التوجولي.