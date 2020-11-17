شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: "أهدى الفوز لمصر وخطوة مهمة بمشوار التأهل لبطولة الأمم الأفريقية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، أن مشاعره كبيرة بنتيجة مباراة المنتخب المصري مع منتخب توجو حيث إن الفوز مهم جدًا للمنتخب المصري والكرة المصرية ولاعبي المنتخب وفي ذات الوقت خطوة مهمة جدًا في مشوار التأهل لبطولة الأمم الأفريقية، مضيفا: "أهدي الفوز لمصر والجماهير المصرية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى: "أشكر كل من أكمل مسيرته في هذه الظروف الصعبة واتفق مع وجهة نظري"، موجهًا اللوم لمن انتقده طوال الفترة الماضية لأسباب مغرضة".

وتابع: "الحمد لله في النهاية وبوجه الشكر للمنتخب وكل الأجهزة التي عملت معي واللجنة الخماسية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تكتنف المباراة في ظل غياب النني وصلاح لكن كل اللاعبين كانوا رجالة في المباراة".

وحول غياب صلاح وإحراز ثلاثة أهداف في غياب صلاح قال: "صلاح والنني لاعبين مهمين جداً وحزنت لغيابهما لكن الشيء الإيجابي اليوم هو وجود عناصر جديدة بأعمار سنية من عناصر شابة، ونقوم بالتجديد مع الحفاظ على الخبرات الموجودة فنحن نعمل على تجديد الدماء في المنتخب الوطني".

ووعد البدري الجماهير المصرية بالتأهل لكأس الأمم الأفريقية وبطولة كأس العالم قائلاً: "بوعدهم بده لأن ده الهدف اللي أنا موجود علشانه".

وكشف البدري أنه توجه لغرفة النني عقب انتهاء المباراة وقدم التهنئة له قائلاً: "دخلت أوضته وهنأته وشكرته على المباراة السابقة وبطمن الجماهير إن حالته كويسة جداً".