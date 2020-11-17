شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم 17 / 11 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها الزمالك يواجه الهلال السودانى فى سوبر وادى النيل، الزمالك يكشف حقيقة وجود إصابات جديدة بكورونا بخلاف حازم إمام ومحمد حسن.
الزمالك يكشف حقيقة وجود إصابات جديدة بكورونا بخلاف حازم إمام ومحمد حسن
كشف جهاز الزمالك، عدم وجود أية إصابات جديدة بفيروس كورونا بالفريق حتى اللحظة الجارية باستثناء الثنائى حازم إمام ومحمد حسن، لاعبى الفريق الأبيض، حيث سيخضع الفريق لمسحة جديدة، اليوم، الثلاثاء، من أجل الوقوف على حالة جميع اللاعبين المتواجدين مع الفريق خاصة أن هناك العديد من العناصر المتواجدة فى المنتخبات المختلفة، حيث لم تظهر أية حالات جديدة حتى الآن سوى الثنائى المصاب على أن تحدد المسحة الجديدة لحازم إمام التى أجراها أيضا اليوم مدى تعافيه من الإصابة بالفيروس من عدمه.
الزمالك يواجه الهلال السودانى فى سوبر وادى النيل.. صور
وافق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على إقامة مباراة تحت مسمى سوبر وادي النيل بين الفريق الأبيض مع الهلال السوداني، على هامش زيارة وفد من نادي الهلال السوداني لمرتضى منصور في مكتبه بمقر النادي وكان في استقبال الوفد من إسماعيل يوسف وأحمد مرتضى وعلاء مقلد أعضاء المجلس وفاروق جعفر مستشار مجلس الإدارة لشئون الكرة وشريف حسين القائم بأعمال المدير التنفيذى.
التدريب على المراوغة آخر استعدادات الزمالك قبل مباراة نادى مصر بالكأس.. صور
شاركت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، متابعيها وجمهورها، بمجموعة صور من تدريبات الفريق اليوم، استعدادًا لمواجهة نادي مصر المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى على استاد القاهرة.
محمد حسن لاعب الزمالك يعلن إصابته بفيروس كورونا
أعلن محمد حسن، لاعب وسط فريق الزمالك، إصابته بفيروس كورونا، عبر "ستورى" حسابه على موقع إنستجرام، حيث قال اللاعب: "نتيجة التحليل إيجابية، الحمد لله أرجو الدعاء بالشفاء"، وتعد حالة محمد حسن الثانية بين صفوف فريق الزمالك بعد إعلان حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق إصابته بفيروس كورونا.
الزمالك يكتفى باستدعاء "عيد" من منتخب الشباب بعد إصابة حازم إمام بكورونا
قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، الاكتفاء باستدعاء أحمد عيد، ظهير الفريق الصاعد، من منتخب الشباب، وذلك لتدعيم الجبهة اليمنى في المواجهة المقبلة أمام نادي مصر، التي ستقام يوم السبت القادم، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، خاصة بعد إصابة حازم إمام، ظهير الفريق، بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة مما يهدد تواجده في اللقاء المقبل لذا قرر الجهاز الفني استدعاء عيد من أجل تجهيزه لقيادة الجبهة اليمنى في المواجهة القادمة بالكأس، وسيكتفى جهاز الفريق الأبيض باستدعاء عيد من منتخب الشباب بعدما كانت هناك نية لاستدعاء جميع لاعبى الفريق المتواجدين في منتخب الشباب وهم أسامة فيصل وياسين مرعى وحسام أشرف، إلا إنه تقرر الاكتفاء باستدعاء أحمد عيد لتعويض غياب حازم إمام.
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