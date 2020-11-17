شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات يد الزمالك 2004 يهزمن الأهلي 41 - 37 ويواصلن صدارة بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 (أ) للناشئات على النادي الأهلي بنتيجة 41 – 37 وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم بالملاعب المفتوحة بالنادي ضمن منافسات الدور الأول ببطوله الجمهورية.
بهذا الفوز واصل الفريق صدارة البطولة دون أي هزيمة أو تعادل.
وأشاد عامر حسن المدير الفني للفريق بجميع لاعبات الفريق لتميز أدائهن حيث كانت المباراه من جانب واحد وحققن الفوز بجدارة.
ومن المقرر أن يلاقي فريق ناشئات اليد نظيره الرواد بالجوله المقبله من الدور نفسه الخميس المقبل بملعب الفريق المنافس بالشرقية.
من ناحية أخرى، أخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.
كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردًا كحد أقصى مرافقًا لكل نادٍ فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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