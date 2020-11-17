شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم 17 / 11 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، كهربا يغيب عن مواجهة الأهلي وأبو قير للأسمدة، الأهلى يعلق على أنباء التفاوض مع الإيطالى بالوتيلى.

الأهلى يعلق على أنباء التفاوض مع الإيطالى بالوتيلى

نفى مسئولو النادى الأهلى ما تردد مؤخراً بشأن دخول النادى طرفاً فى مفاوضات مع النجم الإيطالى ماريو بالوتيلى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وشددوا على أن النادى لم يتحدث مع اللاعب أو وكيل أعماله بخصوص ارتداء القميص الأحمر بأى شكل من الأشكال.

كهربا يغيب عن مواجهة الأهلي وأبو قير للأسمدة

تأكد غياب محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم الأهلي عن مواجهة فريقه أمام أبو قير للأسمدة المقرر إقامته يوم السبت المقبل والذي يأتي في ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بسبب تراكم البطاقات الصفراء حيث حصل الجناح الدولي على 3 إنذارات.



محمود وحيد ينتظم في مران الأهلي

انتظم محمود وحيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، والمقرر لها مساء السبت المقبل، واشتكى وحيد من إجهاد عضلي خلال الفترة الماضية، وخضع لبرنامج استشفائي، وشارك اليوم في المران ليؤكد جاهزيته للمرحلة المقبلة، واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس.

"الشيخ" يشارك فى المران الجماعى للأهلى شارك أحمد الشيخ، لاعب الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» المقرر إقامتها مساء السبت المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

مدافع الأهلى الجديد يخضع لمسحة فى المغرب قبل الوصول للقاهرة غداً

خضع بدر بانون مدافع الأهلى الجديد لمسحة طبية للكشف عن كورونا أمس الاثنين، كإجراء احترازى قبل وصوله القاهرة غداً لبدء تجربته مع القلعة الحمراء، وشهدت الساعات الماضية تنسيقا بين المدافع الدولى المغربى وبين إدارة الأهلى بشأن اتباع الإجراءات الاحترازية لاطمئنان على اللاعب وضمان سلامته لذا خضع لمسحة قبل وصوله القاهرة غداً.