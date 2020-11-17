شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري عن مسحات كورونا: مناخيرنا وسعت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الإعلامية لميس الحديدي، ردًا على سؤال حول تكرار الفحوصات ومسحات فيروس كورونا المستجد الفترة المقبلة.
قال البدري في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أٔخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، مساء اليوم الثلاثاء: "والله إحنا مناخيرنا وسعت من كتر المسحات وعملنا كتير أوي".
تابع: سيتم إجراء مزيد من المسحات على الجميع خلال الفترة القادمة لمزيد من الاطمئنان.
وحول غياب اللاعب محمد صلاح وإحراز ثلاثة أهداف في غيابه، قال البدري: صلاح والنني لاعبين مهمين جدًا وحزنت لغيابهم لكن الشيء الإيجابي اليوم هو وجود عناصر جديدة بأعمار سنية المنتخب (عناصر شابة) ونقوم بالتجديد مع الحفاظ على الخبرات الموجودة مثل الشناوي وصلاح والنني وغيرهم فنحن نعمل على تجديد الدماء في المنتخب الوطني.
وعد البدري الجماهير المصرية بالتأهل لكأس الأمم الافريقية وبطولة كأس العالم، قائلاً "بوعدهم بده لآن ده الهدف اللي أنا موجود علشانه".
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