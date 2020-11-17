شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازى بعد فوز منتخب مصر اليوم: 6 نقاط مهمين وربنا يشفى صلاح والننى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد حجازى، لاعب منتخب مصر، عن سعادته للفوز الذى حققه منتخب مصر اليوم أمام توجو، التي انتهت بفوز المنتخب المصرى بثلاثة أهداف مقابل هدف، داعيا بالشفاء لكل من اللاعبان محمد صلاح والننى من فيروس كورونا

وكتب أحمد حجازى، عبر حسابه بموقع تويتر:"الحمدلله 6 نقاط مهمين في وقت مهم و صعب إن شاء الله القادم يكون أفضل و ربنا يشفي صلاح و النني كانوا متواجدين بروحهم و مساندتهم للاعبين".



أحمد حجازى عبر تويتر

وحقق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.

وتصل بعثة منتخب مصر للقاهرة في تمام السادسة صباح غدٍ الأربعاء بعد مواجهة توجو مساء اليوم الثلاثاء، ويمكث أفراد البعثة في أحد الفنادق لحين ظهور نتيجة المسحة التي يخضعوا لها فور وصولهم، وأكد جهاز المنتخب أن كدمة أيمن أشرف خفيفة ولن تمنعه عن المشاركة مع ناديه في المباريات المقبلة.