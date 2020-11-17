شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: وضعنا خطة مع "مصر للطيران" لتكون المنطقة الأخيرة من الطائرة لمصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إنه تم وضع كل السيناريوهات لأي إصابات بفيروس كورونا قبل السفر، موضحًا أنه تم وضع خطة مع شركة مصر للطيران أن تكون المنطقة الأخيرة من الطائرة لمصابي كورونا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه سيتم إجراء بى سى آر عقب الوصول إلى المطار وسيتم الانتقال للفندق في عزل حتى ظهور النتيجة.

وحقق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.