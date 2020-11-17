شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17 / 11 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، منتخب مصر يفوز على توجو 3 / 1 ويتصدر مجموعته بتصفيات أمم أفريقيا، الزمالك يكشف حقيقة وجود إصابات جديدة بكورونا بخلاف حازم إمام ومحمد حسن .

منتخب مصر يفوز على توجو 3 / 1 ويتصدر مجموعته بتصفيات أمم أفريقيا..فيديو

حقق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

الزمالك يكشف حقيقة وجود إصابات جديدة بكورونا بخلاف حازم إمام ومحمد حسن كشف جهاز الزمالك، عدم وجود أية إصابات جديدة بفيروس كورونا بالفريق حتى اللحظة الجارية باستثناء الثنائى حازم إمام ومحمد حسن، لاعبى الفريق الأبيض، حيث سيخضع الفريق لمسحة جديدة، اليوم، الثلاثاء، من أجل الوقوف على حالة جميع اللاعبين المتواجدين مع الفريق خاصة أن هناك العديد من العناصر المتواجدة فى المنتخبات المختلفة، حيث لم تظهر أية حالات جديدة حتى الآن سوى الثنائى المصاب على أن تحدد المسحة الجديدة لحازم إمام التى أجراها أيضا اليوم مدى تعافيه من الإصابة بالفيروس من عدمه.

إصابة قوية لزيزو في مباراة مصر وتوجو

تعرض أحمد سيد زيزو جناح الزمالك والمنتخب الوطني لإصابة قوية في مباراة مصر وتوجو ضمن الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022، وخرج زيزو لتلقي العلاج خارج الملعب، قبل عودته مرة أخرى، وجاءت إصابة زيزو عقب دقائق قليلة من مشاركته كبديل في المباراة.

قام الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم بجولة بمركز الطب الرياضي التخصصي بمدينة نصر، يرافقه الدكتور خالد مسعود وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي والدكتورة هبة الله عبد الرازق المشرف العام علي المركز.

الإسماعيلي يتراجع عن إتمام صفقة نجم سموحة رغم الإعلان الرسمي أخطر مسئولو النادي الإسماعيلي إبراهيم عبد القوى الوافد الجديد للدراويش من صفوف سموحة بالتراجع عن إتمام الصفقة بشكل رسمي. الأهلى يعلق على أنباء التفاوض مع الإيطالى بالوتيلى نفى مسئولو النادى الأهلى ما تردد مؤخراً بشأن دخول النادى طرفاً فى مفاوضات مع النجم الإيطالى ماريو بالوتيلى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وشددوا على أن النادى لم يتحدث مع اللاعب أو وكيل أعماله بخصوص ارتداء القميص الأحمر بأى شكل من الأشكال. الإسماعيلى يعلن اقتراب ضم ناصر منسى ولاعبين آخرين من بيراميدز أكد علاء وحيد المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى أن هناك بالفعل مفاوضات مع بيراميدز لضم ناصر منسى ولاعبين آخرين من الفريق السماوى على سبيل الإعارة، وقال وحيد فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: مع نهاية فترة القيد وإعلان الصفقات الجديدة جماهير الإسماعيلي هتكون راضية عن تعاقدات الموسم الجديد أتمنى الهدوء للتفكير فى استكمال الصفقات، وبالفعل هناك اهتمام بناصر منسى، وطلبنا استعارته وكذلك أكثر من لاعب آخر، والمفاوضات فى مراحلها الأخيرة. أعلن محمد حسن، لاعب وسط فريق الزمالك، إصابته بفيروس كورونا، عبر "ستورى" حسابه على موقع إنستجرام، حيث قال اللاعب: "نتيجة التحليل إيجابية، الحمد لله أرجو الدعاء بالشفاء"، وتعد حالة محمد حسن الثانية بين صفوف فريق الزمالك بعد إعلان حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق إصابته بفيروس كورونا.