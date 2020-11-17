شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. البرازيل تتقدم بهدف رودريجو على المنتخب الأوليمبى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر الأوليمبى ونظيره البرازيلى، وتقدم راقصى السامبا بهدف دون رد، فى اللقاء المقام حاليًا على استاد القاهرة الدولى، فى ختام الدورة الودية الدولية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

بدأ الشوط الأول بضغط واستحواذ من راقصى السامبا، وفى الدقيقة 4 هدد البرازيل مرمى محمود جاد، الذى تمكن من إبعاد الكرة عن مرماه، وفى الدقيقة 8 ضغط المنتخب الوطنى وحاول الوصول لمرمى البرازيل إلا أن الدفاع كان بالمرصاد.

بعدها عادت السيطرة للمنتخب البرازيلى مع بعض المحاولات للوصول لمرمى محمود جاد، لكن كافة المحاولات تحطمت على أقدام مدافعى المنتخب الوطنى الأوليمبى.

فى الدقيقة 17 أحرز رودريجو لاعب البرازيل الهدف الأول لفريقه، وفى الدقيقة 19 أرسل ناصر ماهر كرة من ضربة ركنية سددها أحمد ياسر ريان بالرأس فى يد حارس البرازيل، بعدها سدد صلاح محسن كرة مقصية لكنها بعديًا عن المرمى.

وفى الدقيقة 27 ضغط المنتخب الأوليمبى وسدد كريم فؤاد كرة صاروخية نحو مرمى البرازيل، إلا إن الكرة ارتطمت فى وجه المدافع، وحاول بعدها الفريق استغلال الضغط وتراجع البرازيل، إلا أنها جاءت بدون جدوى.

وضم تشكيل المنتخب الأوليمبى كلا من: محمود جاد وكريم العراقي ومحمد عبد السلام واحمد بيكهام وأكرم توفيق ومحمود مرعي وكريم فواد وعمار حمدي وناصر ماهر واحمد ياسر ريان وصلاح محسن.

وأسفر الاجتماع الفني للدورة الدولية الودية بحضور الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب المصري، عن ارتداء المنتخب الأولمبي المصرى زيه الأساسي أحمر -أبيض- أسود في لقائه امام البرازيل، على أن يرتدى المنتخب البرازيلي زيه التقليدى الأصفر والأزرق.

افتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى الدورة بتعادل سلبى مع كوريا الجنوبية على استاد السلام، السلام، وبدأ المنتخب الأولمبى المباراة بتشكيل يضم، فى حراسة المرمى: محمد صبحى، وفى الدفاع: حسن علي ومحمد عبدالسلام ومحمود مرعي وكريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد بيكهام، والهجوم: صلاح محسن وأحمد ياسر ريان. بينما فاز راقصو السامبا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف على نفس الملعب ليتصدر منتخب البرازيل الدورة بثلاثة نقاط.



















































