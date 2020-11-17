شكرا لقرائتكم خبر عن ركلة جزاء الفراعنة أمام توجو تحرم حكم اللقاء من العلامة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة – توجو X مصر الجولة الـ4للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون

النتيجة – 3/ 1 لصالح الفراعنة

الملعب – كيجي بالعاصمة لومى

الحكم – السنغالى - عيسى سي

المساعد الأول –أمادو نجومى

المساعد الثاني – نوحا بانجورا

الحكم الرابع – أدلبرت ضيوف

اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة -المرونة- زاوية الرؤية)

ظهر الحكم بلياقة بدنية خلال فعاليات اللقاء وتحرك بشكل جيد أغلب فترات المباراة رغم أن الكرة اصطدمت به لكن يؤخذ أنه لم يستطع متابعة الهجمات المرتدة السريعة ما أدى إلى أنه يتغاضى عن ركلة جزاء صحيحة لمنتخب الفراعنة وذلك لأنه كان بعيدًا عن الكرة ما أثر على زاوية الرؤية وعدم اتخاذ القرار الصحيح.





الشخصية

تمتع الحكم بشخصية حاسمة وتعامل مع اللاعبين والأجهزة الفنية بشكل جيد ولم يسمح بالاعتراض.

ركلة جزاء كوكا

تطبيق القانون (36 مخالفة - 3 بطاقات – ركلة جزاء للفراعنة لم تحتسب)

كان الدولي السنغالى عيسى على موعد بالتدخل بالصافرة لاحتساب المخالفات التى خارج الصندوق التى وصلت إلى 36 خطأ على الفريقين ولكنه تغاضى عن ركلة جزاء لمنتخب الفراعنة في الدقيقة 42 من عمرالمباراة كما أنه سمح باستمرار اللعب في هدف توجو رغم أنه هناك مخالفه لصالح مصطفى محمد على.

مهاجم توجو قبل إحراز الهدف مباشرا، رغم أن الحكم خامة طيبة إلا أنه رسب في اختبارات منطقة الجزاء.





العقوبات الانضابطية (3 بطاقات صفراء- والحكم يكتفى بانذار الونش)

أشهر الحكم البطاقة الصفراء في 3 مناسبات للتهور لثنائى منتخب توجو معروف تايتكى وفلويدا كما أشهر البطاقة الصفراء لمدافع الفراعنة الونش للضرب بالكوع وكانت ترتقى إلى البطاقة الحمراء لكن الحكم كان رحيما بالونش واكتفى بالبطاقة الصفراء.

المساعدان

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة كما أشاروا على 4 حالات تسلل في توقيت مناسب وتعاونوا مع الحكم المخالفات القريبة منهما بينهما طبقا للقانون.

الحكم الرابع

سيطر على المنطقة الفنية وتعامل بشكل جيد مع الأجهزة الفنية كما أدى مهامه بشكل مناسب وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء طبقًا للقانون، يذكر أن الطاقم تعاون بشكل جيد في إدارة المباراة.





إحصائيات المباراة: 36خطأ - 9 ركلات ركنية –4 حالات تسلل –– إنذاران - 4هداف – 3 بطاقات صفراء.

الدرجات: الحكم 7.9. المساعد الأول – 8.3 – المساعد الثاني – 8.3– الحكم الرابع –8.0



