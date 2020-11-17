شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة فى المركز الأولمبى واستدعاء الشرطة.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المركز الأولمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادى خناقة بين افراد منتخب المصارعة وكان أطراف الازمة كل من سمر حمزة لاعبة المنتخب ومدربها محمد طلبة مع ممدوح فرج مدرب منتخب السيدات ونجله واشتبك الطرفان وتم استدعاء الشرطة الى المركز .

بدأت الأزمة بشكوى ممدوح فرج من صوت الموسيقى التى تسمعها سمر حمزة وتبادل الطرفان الحديث ووصل إلى اشتباك لفظى فقام نجل فرج بالتعدى على محمد طلبة ، وتدخل مسئولى المركز والعاملين به وتم استدعاء الشرطة وتم ابلاغ مجلس إدارة الاتحاد بالواقعة ومن المقرر توجه بعضهم إلى المركز لمعرفة التفاصيل وتحديد المخطئ مع فتح تحقيق فى الواقعة .

كانت سمر حمزة قد طلبت من الاتحاد أن يتولى تدريبها محمد طلبة وهو ما تم الموافقة عليه وتقوم الشركة الراعية بسداد راتبه ، بينما يتولى ممدوح فرج تدريب باقى لاعبات المنتخب .