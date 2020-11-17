شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. المنتخب الأولمبى يتقدم بثنائية العراقى وريان على البرازيل (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 60 دقيقة، يظل منتخب مصر الأولمبى متقدمًا على البرازيل بنتيجة 2 / 1 فى اللقاء المقام حاليًا على استاد القاهرة الدولى، فى ختام الدورة الودية الدولية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

مع بداية الشوط الثانى، نجح كريم العراقى من تسجيل هدف التعادل للمنتخب الأولمبى بكرة رأسية بعد عرضية متقنة من كريم فؤاد، فى الدقيقة 47، واستمر ضغط المنتخب الأولمبى عن طريق كريم العراقى الذى مثل خطورة كبيرة على مرمى راقصى السامبا، وسدد أحمد ياسر ريان كرة مرت أعلى المرمى فى الدقيقة 54.

وفى الدقيقة 56 سجل أحمد ياسر الهدف الثانى بعد تمريرة مميزة من عبد الرحمن مجدى، لتصبح النتيجة 2 / 1 حتى الأن، وفى الدقيقة 60 تلاعب عمار حمدى بدفاع السامبا وسدد كرة صاروخية تصدى لها الحارس ببراعة.

أحداث الشوط الأول

بدأ الشوط الأول بضغط واستحواذ من راقصى السامبا، وفى الدقيقة 4 هدد البرازيل مرمى محمود جاد، الذى تمكن من ابعاد الكرة عن مرماه، وفى الدقيقة 8 ضغط المنتخب الوطنى وحاول الوصول لمرمى البرازيل إلا إن الدفاع كان بالمرصاد.

بعدها عادت السيطرة للمنتخب البرازيلى مع بعض المحاولات للوصول لمرمى محمود جاد، لكن كافة المحاولات تحطمت على أقدام مدافعى المنتخب الوطنى الأوليمبى.

فى الدقيقة 17 أحرز رودريجو لاعب البرازيل الهدف الأول لفريقه، وفى الدقيقة 19 أرسل ناصر ماهر كرة من ضربة ركنية سددها أحمد ياسر ريان بالرأس فى يد حارس البرازيل، بعدها سدد صلاح محسن كرة مقصية لكنها بعديًا عن المرمى.

فى الدقيقة 27 ضغط المنتخب الأوليمبى وسدد كريم فؤاد كرة صاروخية نحو مرمى البرازيل، إلا إن الكرة ارتطمت فى وجه المدافع، وحاول بعدها الفريق استغلال الضغط وتراجع البرازيل، إلا إنها جاءت بدون جدوى.

هدأت المباراة نسبيًا، حتى الدقيقة 35 حيث أرسل كريم فؤال كرة عرضية وسددها أحمد ياسر ريان بضربة رأس مرت أعلى مرمى البرازيل بقليل، فى الدقيقة 38 سدد أحمد ياسر ريان كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تحولت لضربة ركنية.

وضم تشكيل المنتخب الأوليمبى كلا من، محمود جاد وكريم العراقي ومحمد عبد السلام واحمد بيكهام وأكرم توفيق ومحمود مرعي وكريم فواد وعمار حمدي وناصر ماهر واحمد ياسر ريان وصلاح محسن.

افتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى الدورة بتعادل سلبى مع كوريا الجنوبية على استاد السلام، السلام، وبدأ المنتخب الأولمبى المباراة بتشكيل يضم، فى حراسة المرمى: محمد صبحى، وفى الدفاع: حسن علي ومحمد عبدالسلام ومحمود مرعي وكريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد بيكهام، والهجوم: صلاح محسن وأحمد ياسر ريان. بينما فاز راقصو السامبا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف على نفس الملعب ليتصدر منتخب البرازيل الدورة بثلاثة نقاط.