شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقى يتعادل للمنتخب الأولمبى أمام البرازيل وديا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز كريم العراقي الهدف الأول للمنتخب الأولمبي في مرمي البرازيل في الدقيقة 47 من عمر المباراة المقامة بين الفريقين وديا لتصبح النتيجة 1/1 بين المنتخبين، وبدأ المنتخب الأولمبي المباراة بتشكيل مكون من محمود جاد وكريم العراقي ومحمد عبد السلام وأحمد بيكهام وأكرم توفيق ومحمود مرعي وكريم فواد وعمار حمدي وناصر ماهر وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن.

ويدخل منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، مواجهة البرازيل فى ختام الدورة الودية الدولية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

افتتح منتخب مصر الأولمبى مشواره فى الدورة بتعادل سلبى مع كوريا الجنوبية على استاد السلام، السلام، وبدأ المنتخب الأولمبى المباراة بتشكيل يضم، فى حراسة المرمى: محمد صبحى، وفى الدفاع: حسن علي ومحمد عبدالسلام ومحمود مرعي وكريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد بيكهام، والهجوم: صلاح محسن وأحمد ياسر ريان. بينما فاز راقصو السامبا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف مقابل هدف على نفس الملعب ليتصدر منتخب البرازيل الدورة بثلاثة نقاط