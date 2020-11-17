شكرا لقرائتكم خبر عن تألق جريشة ورفاقه في إدارة مواجهة مدغشقر وكوت ديفوار بتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح طاقم الحكام المصري بقيادة الدولى جهاد جريشة في إدارة مواجهة مدغشقر وكوت ديفوار التى أقيمت اليوم في إطار مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2021 بالكاميرون وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما .

أشاد مسئولو المنتخبين بأداء طاقم الحكام الذين ظهروا بمستوى جيد ونجحوا في السيطرة على مجريات المباراة واحتسب جريشة ركلة جزاء صحيحة على أصحاب الأرض في الدقيقة 15 وتعادل منتخب مدغشقر في الدقيقة 51 من عمر اللقاء ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

ضم الطاقم المصرى جانب جريشة كلا من أحمد حسام طه سمير جمال مساعدين بينما تولى مهام الحكم الرابع أحمد الغندور .

يحتل منتخب كوت ديفوار صدارة المجموعة العاشرة برصيد 7 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب مدغشقر صاحب المركز الثاني.