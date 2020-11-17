شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: تعرضنا لانتقادات غير موضوعية وردنا جاء في الملعب "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني أنه كان على يقين وثقة في اختياراته رغم مرور المنتخب بفترة صعبة معلقاً: "الحمد لله ربنا أكد وجهة نظرنا".

وتابع تعرضنا لنقد غير موضوعي بعيد عن الكرة ولكننا تعودنا على ذلك وركزنا فقط في العمل لتحقيق الهدف بتحقيق الفوز في مواجهتي توجو.

وحقق منتخب مصر فوزًا غاليًا على منتخب توجو، بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد "كيجيه" فى الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2022، وكان الفراعنة حققوا فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره التوجولى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى القاهرة السبت الماضى بهدف نظيف، سجله محمود الونش.

بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.