شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري عن المسحة الطبية: "هنعمل مسحة في العودة لمصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الكابتن حسام البدري، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الشعب المصري على فوز المنتخب بثلاثية أمام توجو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن لاعبي المنتخب كانوا موفقين في المرحلة السابقة رغم النقص الذي حدث.

وأكمل البدري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، موجهًا الشكر للاعبين على الأداء وسعيد بالفوز والنتيجة، كما أنه أهدى الفوز لجماهير الكرة المصرية، موضحًا أن المنتخب سيواصل جهوده في الفترة المقبلة.

وتابع مدرب المنتخب الوطني، أنه يشكر لاعبي المنتخب على أدائهم المتميز أمام توجو، قائلاً: "هنعمل مسحة بي سي آر في العودة لمصر تاني وإحنا أتهرينا بي سي آر، نجحنا في تجاوز محنة إصابة صلاح والنني والسولية".