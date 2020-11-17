شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب: أيمن أشرف لم يتعرض للإصابة فى لقاء توجو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني الأول إن أيمن أشرف الظهير الأيسر لا يعاني من أي إصابة على الإطلاق بعدما خرج مستبدلا في نهاية الشوط الثاني من مباراة توجو التى شهدت فوز الفراعنة بنتيجة 3 / 1 ضمن الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.
أوضح الطبيب أن اللاعب خرج بسبب إجهاد بسيط ومع اقتراب المباراة من نهايتها كانت الرؤية الفنية للكابتن حسام البدري باستبداله ولكنه لا يعاني أي إصابة.
بهذه النتيجة يحصد المنتخب الوطنى ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وبفارق هدف عن منتخب جزر القمر المتواجد فى المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط، بينما توقف رصيد منتخب كينيا، عند 3 نقاط فى المركز الثالث ويقبع منتخب توجو فى المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.
خاض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من.. محمد الشناوي- احمد توفيق - محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- أيمن أشرف - طارق حامد -حمدي فتحي - محمد مجدي افشه - محمود حسن "تريزيجيه"-محمد شريف -أحمد حسن كوكا.
وعلى مقاعد البدلاء- محمد أبوجبل- محمد بسام - محمود علاء-علي جبر - رمضان صبحي-حسام حسن-عبدالله السعيد- احمد سيد زيزو- مصطفي محمد- أحمد ابوالفتوح.
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