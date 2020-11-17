شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب: أيمن أشرف لم يتعرض للإصابة فى لقاء توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني الأول إن أيمن أشرف الظهير الأيسر لا يعاني من أي إصابة على الإطلاق بعدما خرج مستبدلا في نهاية الشوط الثاني من مباراة توجو التى شهدت فوز الفراعنة بنتيجة 3 / 1 ضمن الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

أوضح الطبيب أن اللاعب خرج بسبب إجهاد بسيط ومع اقتراب المباراة من نهايتها كانت الرؤية الفنية للكابتن حسام البدري باستبداله ولكنه لا يعاني أي إصابة.