شكرا لقرائتكم خبر عن فاصل مهارات "برازيلية" من عمار حمدي أمام منتخب البرازيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم عمار حمدى لاعب المنتخب الأولمبي والاتحاد السكندري فاصل مهارات برازيلية أمام منتخب البرازيل في المباراة الودية المقامة بين الفريقين في ختام البطولة الدولية الودية التي يخوضها المنتخب استعدادًا لأولمبياد طوكيو.

وراوغ ناصر ماهر لاعب المنتخب الأولمبي اكثر من لاعب من منتخب البرازيل قبل أن تصل الكرة إلى عمار حمدي ليمر بطريقة رائعة من مدافعي البرازيل ويسدد كرة قوية يبعدها الحارس البرازيلي بصعوبة.

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام نظيره البرازيلى بتقدم الأخير بهدف دون رد، فى اللقاء المقام حاليًا على استاد القاهرة الدولى، فى ختام الدورة الودية الدولية التى أقيمت فى القاهرة فى الفترة من 12 حتى 17 نوفمبر الجارى للمنتخبات الأولمبية، وتضم منتخبات مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

بدأ الشوط الأول بضغط واستحواذ من راقصى السامبا، وفى الدقيقة 4 هدد البرازيل مرمى محمود جاد، الذى تمكن من ابعاد الكرة عن مرماه، وفى الدقيقة 8 ضغط المنتخب الوطنى وحاول الوصول لمرمى البرازيل إلا أن الدفاع كان بالمرصاد.

بعدها عادت السيطرة للمنتخب البرازيلى مع بعض المحاولات للوصول لمرمى محمود جاد، لكن كافة المحاولات تحطمت على أقدام مدافعى المنتخب الوطنى الأوليمبى.

فى الدقيقة 17 أحرز رودريجو لاعب البرازيل الهدف الأول لفريقه، وفى الدقيقة 19 أرسل ناصر ماهر كرة من ضربة ركنية سددها أحمد ياسر ريان بالرأس فى يد حارس البرازيل، بعدها سدد صلاح محسن كرة مقصية لكنها بعديًا عن المرمى.

فى الدقيقة 27 ضغط المنتخب الأولمبى وسدد كريم فؤاد كرة صاروخية نحو مرمى البرازيل، إلا أن الكرة ارتطمت فى وجه المدافع، وحاول بعدها الفريق استغلال الضغط وتراجع البرازيل، إلا أنها جاءت بدون جدوى.

هدأت المباراة نسبيًا، حتى الدقيقة 35 حيث أرسل كريم فؤاد كرة عرضية وسددها أحمد ياسر ريان بضربة رأس مرت أعلى مرمى البرازيل بقليل. وفى الدقيقة 38 سدد أحمد ياسر ريان كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تحولت لضربة ركنية،

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلا من محمود جاد وكريم العراقي ومحمد عبد السلام وأحمد بيكهام وأكرم توفيق ومحمود مرعي وكريم فواد وعمار حمدي وناصر ماهر واحمد ياسر ريان وصلاح محسن.