شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يغادر لإنجلترا على متن طائرة خاصة بعد مباراة توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

غادر النجم المصري محمود حسن تريزيجيه متوجهًا إلى إنجلترا عقب انتهاء مباراة منتخب مصر أمام توجو والتي شارك فيها تريزيجيه وأحرز الهدف الثالث في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة 3-1 في المباراة التي أقيمت باستاد دي كيجيه بمدينة لومي عاصمة توجو.

خصص نادي أستون فيلا الإنجليزي طائرة خاصة للنجم المصري محمود حسن تريزيجيه ستقوم بنقله من لومي عاصمة توجو إلى إنجلترا مباشرة، للحاق بمباريات فريقه في الدوري الإنجليزي وذلك عقب مشاركة اللاعب مع منتخب مصر في مباراة توجو بدلاً من التوجه للقاهرة مع الفريق والسفر بعدها لإنجلترا.

وهنأ محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطنى وأستون فيلا الإنجليزى الشعب المصرى بالفوز الكبير الذى حققه الفراعنة خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف على توجو في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية العام المقبل بالكاميرون بهذه النتيجة احتل المنتخب الوطنى صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق الأهداف عن جزر القمر صاحب المركز الثانى.

وأضاف تريزيجيه المباراة جاءت صعبة ولكن المهم الفوز وتحقيق الفوز الذى أعاد المنتخب لصدارة مؤكدًا أن اللاعبين كانوا رجالا اليوم وأثبتوا أحقيتهم بتمثيل الفراعنة بالرغم من المعوقات والصعوبات التي واجهتنا بداية من الإصابات والغيابات خاصة أن الفريق عانى اليوم من الرطوبة العالية إلا أن ذلك لم يقف حائلاً أمام طموحات اللاعبين.

وعن إصابة صلاح والننى بكورونا شدد لاعب أستون فيلا أنه كان يتمنى تواجد الثنائى معه في المباراة إلا أنها إرادة الله بابتعاد اللاعبين، مؤكدًا أنه كل ما يتمناه عند حضوره للمعسكرات الوطنية تمثيل المنتخب الذى يستحق الكثير حسب وصفه.