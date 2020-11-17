البدري: البعض يهاجمني لأنه يريد مكاني.. والآخر لاعتذاري عن الظهور معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يتعرض للهجوم في الفترة الماضية لسببين، أحدهما هو الاعتذار عن الظهور الإعلامي مع بعض الإعلاميين.

وأشار البدري في تصريحات عبر قناة أون إي، إلى أن بعض المحليين يهاجمونه أيضًا كونهم يرغبون في التواجد بموقعه الحالي مع منتخب مصر.

وقال البدري: "ما يغضبني هو أن يكون الهجوم مغرض، وهو ما أزداد ضدي في الفترة الماضية بكثرة، ولكني اعتدت أن يكون هناك خلافات كثيرة".

وأكمل: "أحب أن يكون ظهوري في أوقات محددة، بعض الإعلاميين يهاجمونني لأنني لم أظهر معهم، وهناك من يفعلون ذلك لأنهم يريدون أن يكونوا مكاني".

واختتم: "احترم الجميع، ولذلك لا يجوز عندما اعتذر عن ظهور في وقت ما أن يتم الهجوم عليّ بهذه الطريقة، الإعلام ليس بهذه الطريقة".