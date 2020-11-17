مصدر بالأهلي لمصراوي: فحص طبي لأيمن أشرف بعد العودة لتحديد حجم إصابته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر طبي داخل النادي الأهلي، أن أيمن أشرف لاعب الفريق ومنتخب مصر، اشتكى من ألام في الركبة بعد مواجهة الفراعنة أمام توجو بتصفيات كأس أمم أفريقيا.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الجهاز الطبي بالأهلي تواصل مع اللاعب بعد انتهاء اللقاء، ليؤكد شعوره بألام في الركبة.

وقال المصدر: "تواصلنا مع أيمن أشرف بعد المواجهة وأكد لنا شعوره بألام في الركبة، وبالتالي سيخضع لأشعة وفحوصات لمعرفة حجم الإصابة".

وكان جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة والمتواجد مع بعثة المنتخب في توجو، قد أشار إلى إصابة أشرف بشد خفيف في عضلة السمانة.

الجدير بالذكر أن أيمن أشرف سقط أرضًا في مواجهة مصر وتوجو مساء اليوم، الثلاثاء، قبل أن يستكمل المواجهة ليصاب مجددًا في الدقائق الأخيرة ويتم استبداله.