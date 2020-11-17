طبيب المنتخب: أيمن أشرف لا يعاني من إصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، أن أيمن أشرف لاعب المنتخب لا يُعاني من أي إصابة، مشيراً إلى أن خروجه من مباراة توجو بسبب الإجهاد.

وسقط أيمن أشرف أرضًا في مواجهة مصر وتوجو بالجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا، والتي انتهت بتفوق الفراعنة بثلاثة أهداف لواحد.

وقال محمد أبو العلا طبيب المنتخب: "أيمن أشرف لا يعاني من أي إصابة على الإطلاق بعدما خرج مستبدلا في نهاية الشوط الثاني من مباراة توجو".

واختتم تصريحاته: "اللاعب خرج بسبب إجهاد بسيط ومع اقتراب المباراة من نهايتها كانت الرؤية الفنية لحسام البدري باستبداله ولكنه لا يعاني أي إصابة".