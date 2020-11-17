المحمدي: هذا ما أحزنني في أمم أفريقيا.. ورفضت مغادرة أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد المصري أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا، أنه رفض الرحيل عن الفريق الإنجليزي قبل انطلاق الموسم الجاري 2020/2021 رغم قلة مشاركاته، مشيرًا إلى أن بعض الانتقادات أحزنته في أمم أفريقيا 2019.

وقال المحمدي، في تصريحات هاتفية لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار" اليوم الثلاثاء: "كان لدي عرضان في أول الموسم، لكن أستون فيلا رفض فكرة رحيلي، وأنا رفضت أيضًا؛ لأنني أردت الاستمرار مع الفريق".

وأضاف: "أستون فيلا فريق عريق في إنجلترا وسعيد بالبقاء بين صفوفه، أري أنني مُتواجد بالمكان المناسب، والمشاركة بصفة أساسية من عدمها تعود للجهاز الفني، ولكنني أعلم أنها ستأتي مع الوقت والاجتهاد".

وانتقل المحمدي للحديث عن إخفاق منتخب مصر في أمم أفريقيا 2019 قائلا: "الإقصاء من البطولة كان عاملًا سلبيًا، ولكن الانتقادات كانت بعيدة عن كرة القدم؛ لأنني ظهرت بشكل جيد وأحرزت هدفين رغم أنني ظهير أيمن".

وأتم قائلا: "مدرب أستون فيلا قيمني بشكل جيد، وما أحزنني أن انتقادات الجماهير كانت في جزئية بعيدة عن الكرة، الجميع تعرض للظلم في الأحداث التي وقعت، لكننا تعلمنا منه كلاعبين ونتمنى عدم تكرارها في المستقبل".