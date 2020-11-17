فضل: إصابة النني بـ"كورونا" ليست تقصيرًا منَّا.. وسنجري مسحة فور وصولنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه يوجد طبيب من وزارة الصحة المصرية متواجد مع بعثة المنتخب المتواجدة في توجو، مشيرًا إلى أن إصابة محمد النني بفيروس كورونا ليست تقصيرًا منَّا.

وقال فضل في تصريحات لقناة "ON E": "منتخب مصر منتخب كبير ونشكر الله على هذه النتيجة، ومعنا طبيب من وزارة الصحة وكان لدينا إجراءات مسبقة إذا أصيب أحد بـ"كورونا" وكنا جاهزين لذلك".

وأضاف: "سيكون هناك مكان مخصص في الطائرة لعزل النني، وسنجري تحاليل للاعبين فور الوصول إلى مطار القاهرة، وسننتقل إلى فندق وسيتم عزل المنتخب بالكامل حتى ظهور النتيجة".

واختتم فضل تصريحاته: "إصابة النني بكورونا ليست تقصيرًا منَّا، فهناك لاعبون عالميون مثل رونالدو وسواريز أصيبوا بفيروس كورونا، ولا يوجد أي أعراض على النني أو صلاح".

جدير بالذكر أن منتخب مصر كرر فوزه على توجو بثلاثة أهداف لهدف، خارج الأرض، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.