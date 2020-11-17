الجنايني: صلاح والنني بخير.. ويجب أن نساند حسام البدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، أنه يجب مساندة حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، مشيراً إلى أنه سيكون هناك مكان مخصص لمحمد النني لاعب الفريق في طائرة العودة من توجو.

وحقق منتخب الفراعنة فوزاً كبيراً على نظيره التوجولي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة في المجموعة السابعة بتصفيات أمم أفريقيا.

وقال الجنايني في تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد": "أبارك للشعب المصري على الفوز، هناك خطة وضعناها من البداية وهناك شخص من وزارة الصحة مع البعثة بجانب الطاقم الطبي للمنتخب".

وأضاف: "سيتواجد النني معنا على متن الطائرة في مكان مخصص له ليتم عزله ويكون بعيداً عن باقي اللاعبين، ورحلة العودة ستستغرق 6 ساعات تقريباً".

واختتم الجنايتي تصريحاته: "حسام البدري جاء في وقت صعب وبقالنا 5 سنوات نعتمد على منتخب محمد صلاح، ولكن حتى الآن لم يشارك صلاح معنا، والجهاز الفني محترم ويجب أن نساندهم، وحالة صلاح والنني مطمئنة وبخير".

جدير بالذكر أن النني غاب عن لقاء توجو، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).