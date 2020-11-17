خاص.. مسحة لبعثة المنتخب فور الوصول للقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

ستخضع بعثة منتخب مصر فور وصولها إلى القاهرة قادمة من العاصمة التوجولية لومي لمسحة طبية للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكان المنتخب فاز على مضيفه توجو بنتيجة (3-1) مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

وقال مصدر بالمنتخب في تصريحات لمصراوي: "المنتخب سيصل إلى مصر في تمام الساعة السادسة صباح غدا الأربعاء".

وأضاف: "ستخضع بعثة منتخب مصر بالكامل لمسحة طبية بعد العودة إلى القاهرة".

وأتم: "لاعبو المنتخب والجهاز الفني سينتظرون في فندق الإقامة بالقاهرة وسيدخلون في حجر لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية".

وكان اتحاد الكرة أعلن إصابة الدولي المصري محمد النني لاعب وسط المنتخب بفيروس كورونا أثناء تواجده في معسكر الفريق بتوجو أمس الإثنين.

ووضع منتخب مصر قدما في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة بالكاميرون مطلع عام 2022، بعدما رفع رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة المجموعة السابعة للتصفيات.