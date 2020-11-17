البدري: لدينا هدفان نريد تحقيقهما.. وأربكنا توجو بتعديل التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أن الفوز الذي حققه الفريق على توجو ما هو إلا خطوة نحو تحقيق هدف واحد من هدفين وضعهما لمستقبل الفراعنة في الفترة المقبلة.

وأشار البدري في تصريحات بعد المباراة، إلى أن اختيار عدد كبير من اللاعبين في قائمة المنتخب منح الجهاز الفني للفريق الحرية في عمل تعديلات كبيرة.

وأشار المدير الفني للمنتخب: "الفوز خطوة جيدة نحو التأهل لكأس الأمم، لدينا هدفان، اقتربنا من تحقيق أحدهما والآخر هو الصعود لكأس العالم 2022".

وأكمل: "فضلنا إراحة عدد من اللاعبين الذين خاضوا لقاء الجولة الثالثة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين، وهو ما أثر كثيرًا على أداء توجو ومنحنا الأفضلية".

وأضاف: "التغييرات التي أجريناها في الشوط الثاني أضافت حيوية للفريق، اختيارنا لقائمة كبيرة من اللاعبين منحنا قدرة على اتخاذ قرارات سريعة وموفقة".

واختتم: "نجحنا في تفادي إصابات وإرهاق اللاعبين بسبب العدد الكبير الذي قمنا باستدعائه".

جدير بالذكر أن مصر حققت الفوز على توجو خارج الأراضي المصرية، بثلاثة أهداف لواحد، في إطار مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا.