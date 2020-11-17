إسبانيا تضيف الهدف الثاني أمام ألمانيا

نجح المنتخب الأسباني في تسجيل الهدف الثاني أمام نظيره الألماني في المباراة التي تقام بينهما ضمن الجولة السادسة من مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية. بينهما ضمن الجولة السادسة من مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية. سجل فيرات توريس الهدف الثاني للمنتخب الأسباني في الدقيقة 33، وكان الفارو موراتا سجل الهدف الأول في الدقيقة 17.

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