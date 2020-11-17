المنتخب الأولمبي يسجل الهدف الثاني أمام البرازيل

نجح المنتخب الوطني الألمبي في تسجيل الهدف الثاني أمام البرازيل لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي تجمعهما ضمن الاستعداداتلاولمبياد طوكيو.
سجل أحمد ياسر ريان الهدف الثاني للمنتخب الاولمبي في الدقيقة 56 بعد تمريرة رائعةمن عبدالرحمن مجدي، اسكنها مهاجم الفراعنة بسهولة في مرمى المنتخب البرازيلي.
وكان رودرجيو سجل هدف التقدم للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 17، قبل أن يدرك كريم العراقي هدف التعادل في الدقيقة 48.
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