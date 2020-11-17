نجح المنتخب الاولمبي في إدراك التعادل مع نظيره البرازيلي لتصبح النتيجة هدف لكل منهما في المباراة الودية التي تجمعهما ضمن الاستعدادات لأولمبياد طوكيو. التي تجمعهما ضمن الاستعدادات لأولمبياد طوكيو. وسجل كريم العراقي هدف التعادل للمنتخب الوطني الأولمبي في الدقيقة 48 مع بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة. الوطني الأولمبي في الدقيقة 48 مع بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة. وكان رودريجو سجل هدف التقدم للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 17 من الشوط الأول.

كانت هذه تفاصيل خبر كريم العراقي يسجل هدف التعادل للمنتخب الأولمبي أمام البرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.