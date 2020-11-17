طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة أيمن أشرف

قال الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني الأول أن أيمن أشرف الظهير الأيسر لا يعاني من أي إصابة على الإطلاق بعدما خرج مستبدلا في نهاية الشوط الثاني من مباراة توجو.ط نهاية الشوط الثاني من مباراة توجو.ط أوضح الطبيب أن اللاعب خرج بسبب إجهاد بسيط ومع اقتراب المباراة من نهايتها كانت الرؤية الفنية للكابتن حسام البدري باستبداله ولكنه لا يعاني أية إصابة. نهايتها كانت الرؤية الفنية للكابتن حسام البدري باستبداله ولكنه لا يعاني أية إصابة. وفاز المنتخب الوطني على نظيره التوجولي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا.

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