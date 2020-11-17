ناشئات يد 2004 يهزمن الأهلي ويواصلن صدارة بطولة الجمهورية

فاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 (أ) للناشئات على النادي الأهلي بنتيجة 41 – 37 وذلك في المباراه التي جمعت بين الفريقين اليوم بالملاعب المفتوحه بالنادي

ضمن منافسات الدور الأول ببطوله الجمهورية.

بهذا الفوز واصل الفريق صدارة البطولة دون أي هزيمة أو تعادل. وأشاد عامر حسن المدير

الفني للفريق بجميع لاعبات الفريق لتميز أدائهن حيث كانت المباراه من جانب واحد وحققن الفوز بجدارة، ومن المقرر أن يلاقي فريق ناشئات اليد نظيره الرواد بالجوله المقبله من الدور نفسه الخميس المقبل بملعب الفريق المنافس بالشرقية.