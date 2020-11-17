نجح المنتخب الأسباني في تسجيل الهدف الأول له أمام نظيره الألماني في المباراة التي تقام بينهما ضمنالجولة السادسة من مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.
سجل ألفارو موراتا هدف التقدم للمنتخب الأسباني في الدقيقة 17، بعدما نُفذت ركلة ركنية استقبلها المهاجم الاسباني برأسية قوية سكنت مرمى مانويل نوير حارس المنتخب الألماني.
كانت هذه تفاصيل خبر أسبانيا تسجل الهدف الأول أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.