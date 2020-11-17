أسبانيا تسجل الهدف الأول أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

نجح المنتخب الأسباني في تسجيل الهدف الأول له أمام نظيره الألماني في المباراة التي تقام بينهما ضمن

الجولة السادسة من مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

سجل ألفارو موراتا هدف التقدم للمنتخب الأسباني في الدقيقة 17، بعدما نُفذت ركلة ركنية استقبلها المهاجم الاسباني برأسية قوية سكنت مرمى مانويل نوير حارس المنتخب الألماني.